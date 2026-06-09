歌手・森口博子（５７）が９日、ブログを更新し、デビュー前の高校生のころから知っている演歌歌手を明かした。森口は「日本テレビ『ヒルナンデス！』に出演させていただきました」と、同日放送の日本テレビ系の情報番組「ヒルナンデス！」に出演したことを報告。さらに「駅直結ビル全階で巡るンデス！いとうあさこちゃん、藤あや子さんと、美味しいものにたくさん」と、番組内容と一緒にロケをしたメンバーを明かした。共演