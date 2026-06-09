◆巨人３軍―韓国・ロッテ（９日・ジャイアンツ球場）巨人は３軍戦のスタメンを発表した。身長２メートル、体重１２７キロの大砲候補・フェリス「１番・一塁」で出場する。今季７登板で２勝０敗、防御率１・９６と好投を続ける堀江正太郎が先発を務める。巨人のスタメンは以下の通り。１番・一塁フェリス２番・捕手坂本達３番・右翼笹原４番・三塁竹下５番・左翼知念６番・中堅相沢７番・ＤＨ川原田８番・遊撃北