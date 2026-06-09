ドジャースの公式Ｘ（旧ツイッター）は９日、大谷翔平投手（３１）らチームがピッツバーグへ向けプライベートジェットに搭乗する様子を投稿した。大谷はチームでおそろいのナイキ社製の上下ベージュ色のジャージーを着用。左肩にバッグをかけると段差を確認しながら慎重にタラップを上った。山本由伸はアイスコーヒーを片手に滑走路を散歩。機体をバックにした一枚となった。またマンシーは子供たちと一緒に飛行機に乗り込ん