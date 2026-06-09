くまのプーさんは今年で原作100周年！これを記念した期間限定のアフターヌーンティーセットやドリンク、フードメニューが、「Disney HARVEST MARKET（ディズニー・ハーベスト・マーケット） By CAFE COMPANY」で食べられるんです！くまのプーさんの「アフタヌーンティーセット」などを実食レポというわけで、さっそくDisney HARVEST MARKET 渋谷ヒカリエ店にお邪魔して、限定メニューを食べてみることに。見てください、このかわい