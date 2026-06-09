感謝状の贈呈式提供：岡山中央警察署 特殊詐欺被害を未然に防いだとして、岡山市の銀行の行員らに9日、感謝状が贈られました。 岡山中央警察署から感謝状を贈られたのは、トマト銀行本店営業部の建部尚宏次長と、窓口の行員・山形真帆美さんです。 警察によりますと、2026年4月6日、山形さんは、トマト銀行本店(北区番町)に来た80代の女性が「息子からお金を引き出すように言われた」と話したことから、特殊詐欺の被害