ドル円は１６０．２０円台＝東京為替 午前中に１６０．２８円まで上昇もドル高が続かず、もみ合いが昼過ぎまで続く展開となっている。１６０．１８円まで押し目が入った後、再び高値圏トライと基本はしっかりも、上値を積極的に追うだけの勢いに欠ける。 USDJPY160.25