『カフェ・ド・クリエ』は、さくらももこ原作の人気作品「コジコジ」と初めてコラボレーションした「コジコジ×カフェ・ド・クリエ サマーバッグ」を、7月1日から数量限定で発売すると発表した。コジコジが店舗スタッフとしてコーヒーを運ぶ姿を描いた限定デザインのバッグをはじめ、ぬいぐるみポーチやチェンジンググラスなどをセットにした特別商品となる。【画像】コーヒーを飲むコジコジ…かわいすぎるサマーバッグの中身