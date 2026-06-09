実業家の西村博之氏（ひろゆき）が、9日までに自身のXを更新。世知辛い世の中についてつづった。【写真】妻・ゆかさんと”見つめ合う”ひろゆきひろゆき氏は「今の時代って、「正直であること」は損なのかね。。。嘘が上手い、誤魔化しが得意って人が成功者に多い」と投稿。この投稿に、SNS上では「正直者が幸せになる時代がきてほしい」「正直者がバカを見るじゃない世の中であってほしい」などといった感想が相次いで寄せ