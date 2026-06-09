韓国の男性６人組グループ・ＢＯＹＮＥＸＴＤＯＯＲが８日、韓国・高麗大学ファジョン体育館で、初フルアルバム「ＨＯＭＥ」の発売記念ショーケースを開催した。デビュー３周年を迎え、ＯＮＥＤＯＯＲ（ファンの呼称）に感謝を伝えた。４年目に突入し、ＳＵＮＧＨＯは「３周年を迎えられたのは、ＯＮＥＤＯＯＲの存在があるから」と感謝。カムバックを果たして「この作品で短く一緒に過ごすわけにはいかないので、このアルバム