【ブルーロックの日】 6月9日 発表 【拡大画像へ】 講談社は、2026年6月9日が100年に1度の「ブルーロックの日」に当たることを記念して、ノ村優介氏の描き下ろしイラストと、原作・金城宗幸氏、マンガ・ノ村優介氏からのメッセージ、YouTubeで動画「2026年6月9日は100年に一度の "ブルーロックの日"」を公開した。その他にも順次、「ブルーロックの日」を盛り上