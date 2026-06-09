日の丸での初ゴールとなった。日本代表DF鈴木淳之介(コペンハーゲン)は7日に完全非公開で行われたU-19日本代表との練習試合でゴールを決めた。練習試合は35分×4本の変則マッチで行われた。試合内容を一部公表した森保一監督によると、3本目に日本代表が先制。MF鈴木唯人の右CKからの混戦で鈴木淳がゴールに押し込んだ。非公式ではあるものの、鈴木淳にとって日本代表初ゴール。「押し込んだだけなんであれですけど……そうい