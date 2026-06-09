6月9日（現地時間8日）、「NBAファイナル2026」第3戦がマディソン・スクエア・ガーデンで行われ、サンアントニオ・スパーズが115－111でニューヨーク・ニックスに勝利した。今シリーズ初白星を挙げたスパーズは、対戦成績を1勝2敗として第4戦に臨むことになった。 舞台をニューヨークへ移した第3戦。熱狂的なニックスファンが詰めかけるなか、連敗スタートの