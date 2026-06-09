アイサンテクノロジーが後場にストップ高の水準でカイ気配のまま張り付いている。この日、自動運転システムの開発を手掛けるティアフォー（東京都品川区）が東証グロース市場に新規上場を申請したことが明らかになった。同社は有価証券届出書を関東財務局に提出した。また、日本経済新聞電子版が９日午後、「トヨタ自動車が自動運転技術の導入に向け国内の有力新興企業と資本・業務提携した」と報道。自動運転