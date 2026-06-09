「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」９日午後１時現在でソフトバンクグループが「買い予想上昇」１位となっている。 ソフトバンクＧは朝方にカイ気配スタートで戻り足を強めたが、その後は値を消す展開に。前日の米国株市場では半導体関連株が買い戻され、フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）が５．６％高と大きく切り返したほか、同社傘下の英アーム・ホールディ