東京を中心に活動するガールズバンド QUINCAMPOIX（カンカンポワ）が、自主企画イベント『Pretty Savage』を7月4日にKOUENJI GREEN APPLEにて開催する。 （関連：チャットモンチー、SHISHAMOに続く期待のガールズバンドは？ちゃくら、らそんぶる……今押さえておきたい4組を紹介） 同公演には、アメリカのガールズバンド The Cherry Clubをはじめ、国内からTHE LET'S GO's、DJ MIHOSANTAらが出演