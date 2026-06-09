東京センチュリーが反発している。同社は８日、新築・改修に関わるプロジェクトマネジメントやコンストラクション・マネジメントを手掛けるアクア（東京都千代田区）の全株式を取得すると発表しており、これが買い手掛かりとなっているようだ。 株式取得は７月２日を予定。アクアの独立性と専門性を維持しつつ、東京センチュの経営リソースを最大限に活用し、「人材基盤の強化」「ＤＸの推進による生産性向上」