オランダサッカー協会(KNVB)は8日、鼠径部を負傷していたアーセナルのオランダ代表DFユリエン・ティンバーが2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会に間に合わず、ニューヨークでの事前キャンプから離れることを発表した。ティンバーの代役として、サンダーランドのDFルチャレル・ヘールトライダを招集したことも併せて報告している。ロナルド・クーマン監督率いるオランダ代表はW杯でグループFに入り、15日の初戦で日本代