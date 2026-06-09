徳島ヴォルティスは9日、京都産業大からMF伊藤翼が27年より新加入することが内定したと発表した。同大から徳島に加入するのは、22シーズンに入団したGK田中颯(現FC東京)以来となった。大学サッカー界屈指のプレーメーカーが選んだ進路は徳島だった。C大阪U-18から京産大に進学した伊藤は、入学直後よりレギュラーに定着。悲願のリーグ制覇やインカレ準優勝などに貢献すると、翌年のデンソーカップチャレンジでは、FW塩貝健人(