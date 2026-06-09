清水エスパルスは9日、京都産業大のDF小野成夢(21)が2026-27 シーズン(2027年1月)に新加入することが内定したと発表した。愛媛県出身の小野は愛媛FCのアカデミーから京都産業大へ。昨年度にはデンソーカップチャレンジ関西選抜に選ばれ、優秀選手賞を受賞した。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●DF小野成夢(おの・なるむ)■生年月日2004年12月1日(21歳)■出身地愛媛県■身長/体重180cm/76kg■経歴多喜浜垣生サッカ