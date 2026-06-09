開催：2026.6.9 会場：ペトコ・パーク 結果：[パドレス] 6 - 2 [レッズ] MLBの試合が9日に行われ、ペトコ・パークでパドレスとレッズが対戦した。 パドレスの先発投手はウォーカー・ビューラー、対するレッズの先発投手はアンドルー・アボットで試合は開始した。 3回裏、9番 フレディ・フェルミン 3球目を打って左中間スタンドへのホームランでパドレス得点 SD 1-0 CIN 5