VILTROX（ビルトロックス）の公式Webサイトで、APS-Cミラーレスカメラ用交換レンズの新モデルが公開されている。「AF 75mm F1.8 EVO」および「AF 90mm F2.2 EVO」の2本で、いずれもソニーE、ニコンZ、富士フイルムXマウント用をラインアップ。 高い光学性能と優れた操作性、さらに価格とのバランスの最適化をコンセプトとした「EVO」シリーズに属するモデル。ポートレート撮影に向いた中望域を