乳酸菌たっ ぷりのチーズと♪「とり肉とブロッコリーのチーズ焼き」【まるさんの腸活ダイエット】【ビフォー＆アフター】3カ月で12kg減！万年ぽっちゃりさん→割れたおなかに！腸活を取り入れた、しっかり食べるダイエットを実践しているのが、人気ダイエットインフルエンサー・まるさん。腸活ダイエットと言っても、面倒なカロリー計算や「がまん」は必要ないし、食事もおなじみの食材に腸活食材をプラスするだけです。ということ