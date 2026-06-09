【その他の画像・動画等を元記事で観る】 岡田准一が出演する、マクドナルド『VIVA！ワールドマック』新TVCM「代表発表」篇、「試合前円陣」篇、「試合中指示」篇、「試合後インタビュー」篇、「ハーフタイムミーティング」篇が完成。6月16日より全国で放映開始となる。 ■今だけ世界の味わいを楽しめる日本オリジナル商品「VIVA！ワールドマック」 マクドナルドは、FIFAワールドカップ