【写真】佐久間大介『マテムリ』公開収録オフショット／イベントを盛り上げた豪華スポンサー／『マテムリ』過去オフショット 文化放送で放送中の『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』（マテムリ）の公開収録イベントが開催された。 今回のイベントは約2年ぶり3度目の開催で、第1部には声優の杉田智和がゲスト出演。第2部は佐久間のソロパートとして実施された。 番組公式、佐久間大介がそれぞれ