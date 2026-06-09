大阪府富田林市のマンションの敷地内で47歳と10歳男性が倒れているのが見つかり、その後死亡が確認された事件で、2人は親子であることがわかりました。 また、親子の自宅では母親が刃物で刺されて死亡していて、警察が経緯を調べています。 5日午後4時55分過ぎ、富田林市美山台にあるマンションで「人が転落した」と消防に通報がありました。 警察などによりますと、マンションの敷地内で、富田林市に住む自営業の47歳の男性と