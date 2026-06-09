東京・千代田区の樋口高顕区長が8日、Xを更新しました。【映像】千代田区長「決して風化させない」「秋葉原における無差別殺傷事件から18年。本日、万世橋警察署、神田警察署の署長と『決して風化させない』『安全安心が第一』『毅然と対応しよう』と強く確認し合いました。ビックカメラ前は、例年ごみ捨て場とされることもあり、今年は皆さまの追悼の思いを大切にしながら、逐次適切に対応します」（『ABEMA NEWS』より）