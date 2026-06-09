与野党は9日の衆院憲法審査会幹事懇談会で、憲法改正の手続きに関する国民投票法改正案を11日の審査会で審議入りさせる日程を決めた。同日に趣旨説明と各党の質疑を実施する。18日の採決を念頭に調整を進める。改正案は投開票の立会人などの規定を公選法にそろえる内容で、自民、日本維新の会、国民民主、参政の4党が共同提出した。