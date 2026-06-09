ニックスとのNBA決勝第3戦で3点シュートを放つスパーズのウェンバンヤマ＝ニューヨーク（NBAE・ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】米プロバスケットボールNBAの王者を決めるNBA決勝（7回戦制）第3戦は8日、ニューヨークで行われ、西カンファレンス覇者のスパーズが東カンファレンスを制したニックスに115―111で競り勝って初勝利（2敗）を挙げた。スパーズはエースのウェンバンヤマが第4クオーターだけで10点を挙げるなど、32