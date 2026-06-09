お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の小杉竜一（52）が9日、火曜レギュラーを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。ゲスト出演した元アスリート2人の関係にツッコんだ。同番組には、東京五輪柔道男子100キロ級金メダリストで、今年1月にプロレスデビューしたウルフアロンと、今年3月に現役引退を発表した柔道女子57キロ級カナダ代表で24年パリ五輪金メダルの出口クリスタがゲストとして出演した。同