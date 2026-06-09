軍事教育の一環として、士官学校での訓練を受けている姿が話題となっているスペインのレオノール王女。4月22日に公開された映像では、訓練中に笑顔でポーズを取る様子や戦闘機の飛行訓練を勇敢に行う姿を見せていた。【映像】スペイン王女が飛行機からダイブする瞬間（実際の映像）6月2日に公開された映像では、レオノール王女がパラシュート訓練に挑んでいる。パラシュート降下するレオノール王女レオノール王女は装備を身