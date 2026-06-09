NPB(日本野球機構)はセ・パ交流戦の試合日程と予備日の追加を9日に発表。雨天のため2度中止となっていた甲子園球場での阪神対楽天の3戦目を、6月17日の午後6時から行うと発表しました。また、ロッテ対DeNAの予備日を6月15日の午後6時から、ロッテ対中日の予備日を6月17日の午後6時から行うことも明らかになりました。共にZOZOマリンで行います。