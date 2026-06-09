日本マクドナルドは、FIFA ワールドカップ26 オフィシャルスポンサー 兼 オフィシャルレストランとして、FIFA ワールドカップ26 開催を記念して、今だけ世界の味わいを楽しめる、日本オリジナル商品『VIVA！ワールドマック』を期間限定で販売する。同大会が開催される北中米をイメージした「ザク切りポテト&肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー」、「メキシカンタコスチーズチキン」、「アボカドマヨチーズシュリンプ」、夜マ