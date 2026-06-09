【モデルプレス＝2026/06/09】歌手の絢香が自身のInstagramのストーリーズを更新。手作りのおにぎりを公開し、反響を呼んでいる。【写真】38歳人気歌手「この組み合わせは絶対美味しい」不気味に仕上がった個性派“顔つき”おにぎり◆絢香、手作りのおにぎり披露絢香は、「みんなは何味が好き？」と問いかけ、お皿に盛り付けられた料理の写真を投稿。ごま油やしょうゆ、韓国のり、ごまを混ぜ込んで三角形に握り、大きな目や赤い口