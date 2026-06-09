高橋文哉が主演する実写映画『ブルーロック』より、場面写真14点が解禁された。【動画】実写映画『ブルーロック』出演者たちの舞台裏を収めたYouTube企画本作は、同名の人気サッカー漫画（原作：金城宗幸・ノ村優介／講談社「週刊少年マガジン」連載）を実写映画化。日本をサッカーワールドカップ優勝に導くストライカーを育成するため、日本フットボール連合が立ち上げた“青い監獄（ブルーロック）”プロジェクトを舞台に