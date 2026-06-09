ランチタイムになじみのお店に足を運んだ際、いつもとは違う新作・限定メニューがあると嬉しいもの。【マクドナルド】では現在、日本各地の名物をイメージしたご当地バーガーが登場しています。今回は、手軽に旅行気分を味わえそうな、新作バーガーをご紹介。気になったら、ぜひ食べ比べてみて。 限定パッケージにも注目！ 日本各地の美味しさを詰め込んだ「ご当地マック」。