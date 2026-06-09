【モデルプレス＝2026/06/09】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた村谷はるなが6月8日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のTシャツを身に着けたカジュアルなコーディネートを披露し、話題となっている。【写真】「今日好き」20歳美女「スタイル抜群」美ウエストちら見せミニTコーデ◆村谷はるな、美ウエストちらりのカジュアルコーデ披露村谷は「夜のおさん