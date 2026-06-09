大切な一人息子が結婚し、孫にも恵まれ幸せな日々を送っていたK子さん。 しかし更年期の症状が出るようになり孫を預かるのも困難に。 事情を話しても全く理解しようとしない嫁からまさかの言葉が！？ 今回は筆者の友人から聞いたお嫁さんとの孫にまつわるエピソードをご紹介します。 子供を預かれ！？ 聞く耳ゼロ！ 自分本位なお嫁さん