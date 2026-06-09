「トモハッピー」こと実業家の齋藤友晴さんが2026年6月7日、公式YouTubeチャンネルに公開した動画で、経営するトレーディングカードゲームショップ「カードン秋葉原本店」で、営業中に約70万円分のカードが盗まれたと報告した。1人がショーケースを開け、1人が目隠しになる動きを...「【事件】カードンで盗難被害に遭いました...」と題した動画でトモハッピーさんは、「営業中にカードを70万円分、正確に言うと74万円分盗まれまし