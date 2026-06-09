テレビ朝日は９日までに同局の番組表で今月１４日午後１０時１５分から放送する「新日本プロレス」大阪城ホール大会「ＤＯＭＩＮＩＯＮ６．１４ｉｎＯＳＡＫＡ‐ＪＯＨＡＬＬ」の番組名を「新日本プロレス大阪夏の陣！！逆襲のウルフ＆新世代頂上決戦」と発表した。大会は１４日午後４時に試合開始。同局は同日午後１０時１５分から１１時０９分まで５４分間に渡り録画中継する。ゲスト解説に新日本の棚橋弘至社長、タ