マーティン・スコセッシ監督が、AI企業のBlack Forest Labsと提携した。「ウルフ・オブ・ウォールストリート」などを手掛けた映画界の巨匠スコセッシ監督は「創造性の限界を押し広げ、観客により深く豊かな体験を生み出す」ために、同社のアドバイザーとして加わったという。 【写真】80代突入も意気盛んワンちゃん抱きかかえてご満悦の巨匠 同社のサイトに掲載されたスコセッシ監督の声明には、