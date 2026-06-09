ブラジルメディア「グローボ」が日本代表のユニフォームを絶賛したブラジルメディア「グローボ」が、北中米共催ワールドカップ（W杯）出場国のユニフォームを特集している。グループF組の動画では、日本代表のユニフォームについて「未来に向けた違った視点を提示している」と解説された。日本代表のユニフォームについて「日本もまた、未来に向けた違った視点を提示している」としたうえで、女性記者は「日本は女子W杯で、い