8日、岡谷市で道路を渡っていた男性が大型トレーラーにはねられ死亡したひき逃げ事件で、警察はトレーラーを運転していた42歳の男を逮捕しました。男は容疑を否認しているということです。過失運転致死とひき逃げの疑いで逮捕されたのは、群馬県伊勢崎市の会社員・大澤勝央容疑者42歳です。警察によりますと、大澤容疑者は8日午前10時ごろ、岡谷市中央町の県道で大型トレーラーを運転していた