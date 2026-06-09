390円（税込429円）を中心としたアイテムをそろえるショップ「サンキューマート」は、サンリオの「シュガーバニーズ」の限定アイテムを、全国のサンキューマート店舗で7月上旬より入荷次第販売開始する。公式オンラインショップでは、10日正午より先行予約を開始。【写真】推し活にぴったり！「うちわグリップ」が登場「シュガーバニーズ」はふたごの世界「バニーズフィールド」に住む、天才パティシエの兄弟。「しろうさ」と