俳優の本木雅弘（60）が8日放送のTBSの特別番組「幹事Xと名店の夜〜本木雅弘は誰を呼ぶ？〜」（月曜後10・00）に出演。役者として葛藤した時期を明かした。飲み会の幹事として自身で参加メンバーを集める番組企画に参加した本木。俳優の杉本哲太、河内大和、SnowMan宮舘涼太、俳優の坂東龍汰を集めた。坂東は役者の先輩である本木らに「今までお芝居をしていてイップスみたいな、芝居怖いみたいになっちゃったことあります