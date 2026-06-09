NPBは交流戦の追加日程を9日に行い、阪神―楽天戦（甲子園）を17日に開催すると発表した。降雨中止となった8日の阪神―楽天戦の振り替え日程となる。阪神は2日の阪神―西武戦も降雨中止で16日に振り替えており、連戦となる。