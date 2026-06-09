国民民主党の玉木代表は9日、皇族数の確保策をめぐり「養子となった男子に男の子が生まれれば皇位継承権を持つ」と発言した森衆院議長に対し、「あまり議論を拡散させない方がよいのではないか」との考えを示した。衆参両院の正副議長が取りまとめた「立法府の総意」案では、旧皇族の男系男子を養子に迎える案について、「養子自身は皇位継承資格をもたない」とするにとどめ、原案とした政府有識者会議の報告書に鑑み「慎重に制度