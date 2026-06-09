専門店で購入すると高価なタイプのサングラスも、お手頃価格で展開されているダイソー。気になって購入した200円の調光サングラスが、想像以上に優秀で驚きました！親しみやすい印象を与えてくれるボストン型で、ファッションのアクセントにも。紫外線に反応してレンズのカラーが変わるので、スマートに対策できますよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ボストン調光サングラス（クリア）価格：￥220（税込）販売ショップ