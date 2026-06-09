日傘が欠かせないこの季節。またしてもダイソーで優秀なアイテムを発見してしまいました！UVカット＆遮光率99％と、100均の商品とは思えないハイスペックな晴雨兼用日傘。さらに軽量で持ち運びやすく、遮熱効果も期待でき使い勝手も抜群です。それでいて価格は700円とかなりお手頃！これは他店も号泣レベル…！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：遮光折りたたみ傘（軽量タイプ）価格：￥770（税込）サイズ（約）：50cm販売