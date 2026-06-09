フランス出身のシンガーソングライター オスカー・アントンが、6月9日のMUSIC BAR HOKAGE公演を皮切りに日本ツアー『OSCAR ANTON LIVE IN JAPAN』を3都市で開催する。 （関連：Deftones、15年ぶりの単独来日公演完遂進化し続けてたどり着いた黄金期、熱狂と絆の真実） 累計2億5,000万回を超えるストリーミング再生を記録する彼は、作詞作曲からレコーディング、リリースに至る