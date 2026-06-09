ダイソーの食品売り場で見つけた『讃岐の梅そうめん』は、100円とは思えないクオリティの国産生麵。一般的なそうめんよりやや太めで、つるっとした喉越しともっちりとした弾力が特徴。もう乾麵には戻れなくなるほど食べ応えがあります。さらに、鼻からほんのりと梅の香りが抜けて美味。見かけたら買い溜め推奨です！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：讃岐の梅そうめん価格：￥108（税込）内容量（約）：130g販